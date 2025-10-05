Condò sul CorSera: "I ritorni di Max sul luogo del delitto: fedele o pigro?"

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato così di Juventus-Milan di stasera e del ritorno allo Stadium da avversario di Massimiliano Allegri: "Il ritorno di Max Allegri allo Juventus Stadium è la storia della 6ª giornata, grazie alla forza del presente — il Milan ci arriva da primo in classifica — e alla suggestione di un passato da libri di storia. Con 5 scudetti, 4 coppe Italia e 2 finali Champions in 5 stagioni, il primo periodo di Max alla Juve compete per il titolo di top mai visto dalle nostre parti. Proprio per questo al suo posto non avremmo accettato la seconda chiamata in bianconero, che nasceva da premesse diverse — non più la squadra dominante, ma un club zavorrato dagli esiti insufficienti dell’operazione Ronaldo — eppure ugualmente lo inchiodava ai risultati.

Il secondo ritorno della sua carriera, stavolta al Milan, è differente perché dei vecchi tempi non è rimasto nessuno, se non il defilato Ibra. E però anche questa scelta conferma la tendenza di Max a tornare sempre sulle proprie orme (fedele o pigro?): da quando allena in A si è seduto su tre panchine, Cagliari, Milan e Juve. Qualche raffronto: Conte ne ha 7 (4 italiane più 2 straniere più la Nazionale), Spalletti 9 (7+1+1), Ranieri 16 (8+8). Trapattoni, l’unico ancora in vantaggio quanto a scudetti, ha allenato 5 squadre in Italia, 4 all’estero e l’Italia. L’unico paragonabile resta Fabio Capello, che in serie A ha guidato solo Milan, Roma e Juve, cui ha aggiunto due Real Madrid, l’Inghilterra e una crepuscolare stagione in Cina. Non a caso i due si specchiano l’uno nell’altro con grande simpatia reciproca".