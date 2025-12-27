Condò sul Milan: "Il test contro Verona, Cagliari, Genoa Fiorentina e Lecce sarà molto indicativo per il Milan"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere della Sera, il collega Paolo Condò ha parlato di Milan nell'ampio e articolato discorso relativo alla corsa al tricolore:

"[...] Che cosa è lecito attendersi tra oggi e il 28 gennaio, quando l’ultima gara della prima fase di Champions costituirà il prossimo pit-stop logico della stagione? Parecchio, visto che il calendario di serie A propone sei turni più i recuperi. Gli scontri diretti dell’andata fra le prime 5 sono finiti dando un responso chiaro: il Milan li ha dominati (10 punti su 12 possibili), il Napoli ha tenuto bene (9), la Juve se l’è cavata (7), Inter (3) e Roma (0) ne sono uscite barcollanti. Il negativo di questi numeri è la difficoltà del Milan con le squadre del lato destro della classifica, e quindi il test di Verona, Cagliari, Genoa, Fiorentina e Lecce in successione (più il recupero col Como) sarà molto indicativo: è già arrivato l’attaccante Füllkrug — da dimostrare che sia un’aggiunta reale — Allegri avrebbe anche bisogno di un difensore forte perché appena toglie lo scudo al reparto (succede con le piccole, che aspettano costringendoti a fare la partita) i gol al passivo fioccano [...]".