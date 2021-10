Condò sul Milan: "Per me è più forte dell'anno scorso"

Il Milan può vincere il campionato? Questa la risposta di Paolo Condò a Sky Sport: "Non lo escludo. In estate ha perso tantissimo e sta cercando di colmare le partenze. Maignan non è Donnarumma, però è un ottimo sostituto. In più sono cresciuti in maniera esponenziale Brahim Diaz, Leao e Tonali. Il Milan è più forte dell’anno scorso".