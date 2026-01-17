Conferenza stampa pre Milan-Lecce: dove e quando seguire le parole di Allegri

Oggi alle 07:35News
di Andrea La Manna

Il Milan domani è chiamato a tornare già in campo per affrontare a San Siro il Lecce. Domenica alle 20:45 i rossoenri dovranno provare a battere i salentini per dare continuità al risultato positivo di Como. Oggi, il giorno della vigilia, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa a Milanello a partire dalle 12. Potrete seguire le parole del mister sul canale tematico MilanTv e grazie al consueto live testuale di Milannews.it. 

CONFERENZA STAMPA PRE MILAN-LECCE
h. 12:00
Tv: MilanTv
Web: live testuale Milannews.it. 

DATA E ORARI DELLA 21ESIMA GIORNATA 

17/01/2025 Udinese-Inter h. 15:00 DAZN
17/01/2025 Napoli-Udinese h. 18:00 DAZN
17/01/2025 Cagliari-Juventus h. 20:45 DAZN/SKY
18/01/2025 Parma-Genoa h. 12:30 DAZN
18/01/2025 Bologna-Fiorentina h. 15:00 DAZN
18/01/2025 Torino-Roma h. 18:00 DAZN/SKY
18/01/2025 Milan-Lecce h. 20:45 DAZN
19/01/2025 Cremonese-Verona h. 18:30 DAZN
19/01/2025 Lazio-Como h. 20:45 DAZN 