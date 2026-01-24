Conferenza stampa pre Roma-Milan: dove e quando seguire le parole di Mister Allegri
ArrivatI alla vigilia di Roma-Milan, big match di domenica sera che si giocherà alle 20:45 all'Olimpico. Oggi è dunque la giornata della conferenza stampa pre-partita di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese prenderà la parola davanti ai giornalisti direttamente dalla sala conferenza del centro sportivo di Milanello alle ore 12. L'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e app ufficiale rossonera: come sempre potrete seguire il live testuale su MilanNews.it.
Di seguito il programma della 22esima giornata di Serie A
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00 DAZN
Fiorentina-Cagliari 18.00 DAZN
Lecce-Lazio 20.45 DAZN/SKY
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30 DAZN
Atalanta-Parma 15.00 DAZN
Genoa-Bologna 15.00 DAZN
Juventus-Napoli 18.00 DAZN/SKY
Roma-Milan 20.45 DAZN
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45 DAZN/SKY
