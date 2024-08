Confusione e caos tattico, anche Musah ammette: "Avevo il dubbio se andare a pressare o rimanere indietro..."

In questo momento nel Mila vige confusione, negatività e un'apatia generale che preoccupa e non poco i tifosi rossoneri. Un caos tattico e mentale che contro il Parma ha avuto la meglio per tutta la durata del match, dal 2' minuto, quando il Milan è passato in svantaggio per la prima volta fino al fischio finale. Questa confusione è testimoniata soprattutto dalle strane dichiarazioni a DAZN di Yunus Musah al termine del match.

“A volte avevo il dubbio se andare a pressare o rimanere indietro. Poi sono andato aggressivo e ho lasciato prendere ai centrali chi era dietro di me e siamo riusciti ad essere più aggressivi e recuperare più palloni. Quando abbiamo perso palla eravamo subito esposto difensivamente e dobbiamo migliorare questo. Non possiamo avere così tanto controllo e poi quando gli altri recuperano palla farli essere così pericolosi”.