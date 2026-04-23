Conte potrebbe lasciare il Napoli: Gasperini, Allegri e Italiano sono nella testa di De Laurentiis
Mancano cinque partite alla fine del campionato e chissà che non possano essere le ultime di Antonio Conte alla guida del Napoli. Il tecnico pugliese ha ancora un anno di contratto, ma la tentazione della Nazionale è forte e quindi ci sono buone possibilità che al termine di questa stagione dica addio al club del presidente De Laurentiis. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che per sostituirlo il numero uno azzurro ha in testa in particolare tre nomi, vale a dire Gian Piero Gasperini, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.
Questo il programma completo della 34esima giornata di Serie A:
VENERDÌ 24 APRILE 2026
Napoli-Cremonese 20.45
SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 15.00
Bologna-Roma 18.00
Verona-Lecce 20.45
DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 12.30
Genoa-Como 15.00
Torino-Inter 18.00
Milan-Juventus 20.45 DAZN
LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 18.30
Lazio-Udinese 20.45
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