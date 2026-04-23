Pavlovic a SportMediaset: "Voglio restare e vincere con il Milan. Vlahovic? Lo sento spesso..."

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Intervistato da SportMediaset, Strahinja Pavlovic ha rilasciato queste parole:

Su Vlahovic: "Dusan lo sento molto spesso, è un numero uno quando è in forma (ride, ndr). Mi piace tanto, sarebbe molto bello giocare con lui".

Su Allegri: "Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico. Il suo futuro? Lui è molto importante, quest'anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più".

Sul suo futuro al Milan: "Penso di voler restare tanto al Milan, mi piace la città e l'ambiente oltre ai nostri supporter. Qui sono molto contento e voglio vincere col Milan. Cantare il coro con i tifosi a fine partita? Accadeva anche quando ero al Partizan, dobbiamo essere uniti con il nostro pubblico".