Pavlovic spinge per la permanenza di Allegri: "Siamo cresciuti tutti con lui e possiamo migliorare ancora"

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Intervistato da Tuttosport, Strahinja Pavlovic ha parlato così di Max Allegri: "A me sta molto simpatico e mi piace il fatto che ci tenga a parlare un po’ a tutti, si vede che conosce come si costruisce un gruppo. Se deve restare al Milan? Sì, lui è molto, molto importante per noi. Noi tutti siamo cresciuti con lui ed era soltanto il primo anno, avendo più tempo per lavorare, miglioreremo ancora.

In cosa sono migliorato di più con Allegri? Nella tattica, nel sapermi posizionare in campo e nel capire quali devono essere le giuste distanze tra noi in fase difensiva. Sono tutte piccole cose che però fanno la differenza e lui è un numero uno nell’insegnartele. Quest'anno prendiamo meno gol? Rispetto all’anno scorso è cambiato il nostro modo di giocare: ora tutti curano la fase difensiva e poi, allo stesso modo, tutti attaccano in blocco".