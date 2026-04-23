Verso Milan-Juventus: Allegri dovrebbe confermare la stessa formazione di Verona con una sola novità
Domenica sera il Milan ospiterà la Juventus a San Siro. In vista di questa gara, che potrebbe avvicinare ancora di più il Diavolo alla qualificazione alla prossima Champions League, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare dal primo minuto la stessa formazione iniziale di domenica scorsa in casa dell'Hellas Verona, con una sola novità: a destra non ci sarà Zachary Athekame, ma tornerà Alexis Saelemaekers. In avanti, dunque, ci dovrebbe essere ancora la coppia composta da Rafael Leao e Christian Pulisic. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
OGGI GIORNATA DI RIPOSO A MILANELLO
Dopo la doppia seduta di ieri, mister Massimiliano Allegri per oggi ha concesso un giorno libero alla squadra. L'appuntamento per tornare a Milanello ad allenarsi in vista di Milan-Juventus, match previsto domenica sera a San Siro, è per venerdì mattina.
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