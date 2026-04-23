Pavlovic: "Vlahovic al Milan? Non è una domanda per me... Ma posso dire che quando è in forma è il numero uno"
Il nome di Dusan Vlahovic viene spesso accostato al Milan per la prossima stagione. Il suo compagno di nazionale Strahinja Pavlovic, ai microfoni di Tuttosport, ha dichiarato: "Ci sentiamo sempre... Dusan è un mio grande amico e quasi tutti i giorni ci scriviamo o ci parliamo. Lui è un grande giocatore e una grande persona. Prima di venire al Milan gli avevo chiesto com’era l’Italia e ho fatto due chiacchiere sull’argomento pure con Milenkovic e Terzic, sa qui giocano tanti miei connazionali e questo mi piace molto.
Se farebbe comodo uno come lui al Milan? Questa non è una domanda per me... Posso però dire che è un grande giocatore con tanta qualità: quando lui è in forma è il numero uno, il miglior attaccante del campionato e uno dei più bravi al mondo. Marcarlo in allenamento non è facile... Contro di lui ho giocato pure all’andata contro la Juve quando è entrato negli ultimi venti minuti".
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