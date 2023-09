Contest per i tifosi: vinci una maglia ufficiale del Milan

Il Milan tramite i propri canali social web, in occasione dell'importante sfida di sabato sera contro la Lazio a San Siro, pubblica così il Match day fan contest, dando quindi la possibilità ai tifosi rossoneri di poter vincere una maglia ufficiale. Questa la nota del club.<

Score an official Rossoneri jersey and more exclusive prizes

Enter our #MilanLazio Matchday Fan Contest now!



Vinci una maglia ufficiale rossonera e altri premi esclusivi

Partecipa ora al nostro Matchday Fan Contest! #SempreMilan