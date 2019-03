Conti: "Vorrei giocare di più ma chi scende in campo al posto mio sta facendo alla grande"

Andrea Conti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della sua gestione da parte di Gattuso: "Sono stato fuori tanto, vorrei giocare di più ma chi scende in campo al posto mio sta facendo alla grande. I risultati parlano chiaro. Il mister sa quello che ho passato, ci è passato anche lui, sa bene come gestirmi e quando farmi giocare. Firmerei per non giocare mai e per vedere il Milan tra le prime quattro a fine stagione".