Continua la preparazione del Milan verso Lecce: buone notizie da due infortunati

Il Milan continua il lavoro verso Lecce, dove sabato giocherà alle 18 la sua 28esima gara del campionato di Serie A Enilive. Ieri sono arrivate buone notizie da Milanello per quanto riguarda le condizioni di Ruben Loftus-Cheek e Alessandro Florenzi, come ha riportato Sky Sport. I due giocatori, out ormai da tempo, hanno cominciato il percorso di riatletizzazione: il terzino potrebbe rientrare in gruppo già al termine di questa settimana, mentre si va alla prossima per il centrocampista inglese.

Presente all'allenamento, ieri, anche la dirigenza, desiderosa di far sentire la propria vicinanza alla squadra in questo momento delicatissimo: confronto dai toni pacati e per ricercare compattezza con allenatore e squadra (LEGGI QUI). Conceiçao, alla prima settimana libera da quando ha firmato come allenatore del Milan, sta lavorando per preparare al meglio la sfida di sabato sera contro il Lecce al Via del Mare.