Continuità Jovic: il serbo a segno per la seconda volta consecutiva

Il Milan perde a Bergamo 3-2 sotto i colpi letali di Lookman e Muriel nel finale di match. Nonostante una buona reazione da parte dei rossoneri, con i gol di Giroud e Jovic, la Dea vince con merito al termine di una gara approcciata male nella ripresa da parte dei ragazzi di Pioli. Con Maignan più volte decisivo, l'ingresso in campo di Luka Jovic aveva portato buoni risultati, fino alla beffa finale, ai rossoneri.

Infatti come riportato dai Dati Opta, il rendimento dell'ex Fiorentina con la maglia del Milan continua a migliorare. Luka Jovic ha segnato per due gare consecutive (contro Frosinone e Atalanta) per la seconda volta in Serie A: la prima con la Fiorentina, lo scorso maggio. Inoltre, l'ex Real Madrid ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime due partite di campionato: il serbo non aveva partecipato ad alcuna marcatura in tutte le prime otto sfide di questa Serie A.