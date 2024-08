Contro il Parma il Milan sempre in gol: il curioso dato in vista della gara di stasera

Manca sempre meno all'esordio del Milan di Fonseca in trasferta in questo nuovo campionato di Serie A 2024-2025. I rossoneri saranno infatti ospiti del Parma alle 18.30 (segui con noi la live testuale della partita!").

Ancora numeri e statistiche in vista di questa importante sfida, come riportati dal sito Opta:

Il Milan è andato a segno in tutte le ultime 16 partite di Serie A contro il Parma (38 gol, 2.4 di media per sfida); i rossoneri hanno una striscia aperta di gare in rete più lunga solamente contro due avversarie nel massimo campionato: Triestina (17) e Catania (18). I rossoneri hanno vinto 29 partite di Serie A contro il Parma (14N, 11P), solamente la Roma (33) ha ottenuto più successi contro i gialloblu nella competizione; in particolare i rossoneri sono imbattuti nelle otto sfide più recenti con i gialloblu (6V, 2N), dopo aver perso due gare di fila nel 2013/14.