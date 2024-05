Contro la Salernitana il Milan può raggiungere e superare la quota 100 gol in stagione

Se da un lato la difesa quest'anno è stata il vero tallone d'Achille del Milan, dall'altro l'attacco è stato il suo punto di forza, visto che sabato sera contro la Salernitana la formazione di Stefano Pioli potrebbe aggiornare dei dati a 12 anni dall'ultima volta.

Qualora il Milan dovesse segnare almeno due gol, infatti, verrebbe raggiunta la quota 100 gol in stagione, numeri che non vengono registrati dalla stagione 2011/2012 dalle parti della San Siro rossonera e che solo poche grandi del calcio europeo sono in grado di permettersi, basti pensare al Manchester City di qualche stagione fa.15