Coppa D'Africa, 0-1 per il Senegal contro il Rwanda: Ballo-Touré gioca quasi un'ora

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finisce 0-1 Rwanda-Senegal, match valido per la seconda giornata del gruppo L di qualificazioni alla Coppa D'Africa deciso dalla rete siglata da Mané nel finale. Per i campioni africani in carica è sceso in campo anche Ballo-Touré, che aveva giocato uno spezzone di partita contro il Benin ma che questa sera è partito titolare giocando a sinistra per quasi un'ora di gioco.