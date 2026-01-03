Coppa d'Africa, Gabon eliminato: il governo licenzia tutti e sospende la squadra

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Terremoto in casa della Nazionale di calcio del Gabon dopo la repentina eliminazione in Coppa d'Africa. Con la squadra sospesa, lo staff tecnico licenziato e Pierre-Emerick Aubameyang e Bruno Ecuele Manga fuori, l'eliminazione del Gabon al primo turno del torneo è stata accolta con sdegno nel Paese, dove il ministro dello sport ha annunciato una serie di sanzioni. Contro la Costa d'Avorio, campione in carica, la nazionale gabonese ha perso 3-2, la terza sconfitta in altrettante partite del girone. "Considerata la vergognosa prestazione dei Panthers, il governo ha deciso di licenziare lo staff tecnico, sospendere la nazionale fino a nuovo ordine e mettere fuori rosa i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang", ha dichiarato il ministro dello sport Simplice-Désiré Mamboula in un messaggio trasmesso dalla televisione gabonese. Poche ore dopo la sua diffusione, il video di questo annuncio è stato rimosso dalle piattaforme ufficiali del ministero e dai canali digitali del canale, per poi essere ripubblicato questa mattina. La prestazione della nazionale alla Coppa d'Africa era stata esaminata dal Consiglio dei ministri mercoledì sera.

"Questo indebolisce una parte della nostra identità nazionale", ha dichiarato lunedì il presidente Brice Clotaire Oligui Nguema, una dichiarazione ripresa in un comunicato stampa ufficiale diffuso mercoledì sera. "La nazionale evidenzia due problemi principali: la mancanza di metodo e la dispersione delle risorse", ha spiegato il presidente che ha promesso "decisioni forti e strutturali" per "ripristinare rigore, responsabilità e ambizione nella governance dello sport nazionale". Sui social Pierre-Emerick Aubameyang ha risposto alle critiche. "Penso che i problemi della squadra siano molto più profondi della mia modesta personalità", ha scritto, rispondendo a qualcuno che gli chiedeva se fosse lui il problema. L'attaccante, che soffriva di un fastidio alla coscia sinistra, era stato rimandato al suo club, l'Olympique de Marsiglia, prima ancora dell'ultima partita della Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio. (ANSA).