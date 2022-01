Coppa d'Africa, giovedì la sfida fra Kessie e Bennacer

Giovedì 20 gennaio alle 17 italiane si giocherà Costa d'Avorio-Algeria, valida per la fase a gironi della Coppa d'Africa. Una sfida che vedrà scontrarsi due centrocampisti rossoneri: Franck Kessie dovrà vedersela con Ismael Bennacer. Il numero 4 rossonero potrebbe tornare anzitempo in Italia, visto che l'Algeria si trova all'ultimo posto del girone E: contro la Costa d'Avorio servirà necessariamente una vittoria per andare avanti.