Coppa D'Africa, invasione di campo in Algeria-Costa D'Avorio: la CAF multa le federazioni

La Confederazione calcistica africana (CAF) ha deciso di multare la Costa d'Avorio e l'Algeria per il comportamento scorretto dei loro tifosi durante la partita disputata giovedì scorso a Douala, vinta 3-1 da Kessié e compagni. Circa 40 tifosi hanno invaso il campo al triplice fischio; richiamo anche per la Federazione camerunese in quanto non è stato garantito il giusto livello di sicurezza nella stadio.