Coppa d'Africa, la Costa d'Avorio perde ai rigori contro l'Egitto

Non è una giornata sicuramente da ricordare per il centrocampista del Milan, Franck Kessie. Dopo essere uscito al minuto 30' nell'ottavo di finale di Coppa d'Africa contro l'Egitto, il giocatore ivoriano non potrà più continuare la propria esperienza nel torneo. La Costa d'Avorio, infatti, ha perso ai rigori contro la selezione nordafricana capitanata da Momo Salah. Per Franck, dunque, sarà ritorno a Milano.