Coppa Intercontinentale 2025, si giocherà in Qatar
MilanNews.it
Adesso è ufficiale: la Coppa Intercontinentale FIFA 2025 si giocherà in Qatar. Ad annunciarlo è stato il presidente della federazione internazionale Gianni Infantino tramite un video postato sui suoi canali social.
Il titolo verrà contesto dal Paris Saint Germain (vincitrice dell'ultima Champions League) e dalla squadra vincitrice della FIFA Challenger Cup che si disputerà il 17 dicembre.
Pubblicità
News
Allegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L’importanza del tifo a San Sirodi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Allegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L’importanza del tifo a San Siro
4 Juan Jesus attacca: "Visto il Milan come esulta a fine partita? Significa che abbiamo dato fastidio ad un po' di gente"
Primo Piano
Nuovo stadio, ecco i prossimi passi: dal rogito al progetto, dall'inizio dei lavori alla prima partita nel 2031 fino alla demolizione di San Siro
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Tavolieri: "Saelemaekers mi ha stupito: ecco com'è cambiato. A Milano è felice, è un calciatore-tifoso"
Pietro MazzaraPulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo posto
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com