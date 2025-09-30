Coppa Intercontinentale 2025, si giocherà in Qatar

di Andrea La Manna

Adesso è ufficiale: la Coppa Intercontinentale FIFA 2025 si giocherà in Qatar. Ad annunciarlo è stato il presidente della federazione internazionale Gianni Infantino tramite un video postato sui suoi canali social.

Il titolo verrà contesto dal Paris Saint Germain (vincitrice dell'ultima Champions League) e dalla squadra vincitrice della FIFA Challenger Cup che si disputerà il 17 dicembre. 