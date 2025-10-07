Coppa Italia, definito il calendario degli ottavi: data e orario di Lazio-Milan
La Lega Serie A ha definito date e orario degli ottavi di finale di Coppa Italia.
TUTTE LE DATE DI COPPA ITALIA
2/12/2025 Martedì 21.00 Juventus-Udinese
03/12/2025 Mercoledì 15.00 Atalanta-Genoa
03/12/2025 Mercoledì 18.00 Napoli-Cagliari
03/12/2025 Mercoledì 21.00 Inter-Venezia
04/12/2025 Giovedì 18.00 Bologna-Parma
04/12/2025 Giovedì 21.00 Lazio-Milan
13/01/2026 Martedì 21.00 Roma-Torino
27/01/2026 Martedì 21.00 Fiorentina-Como
