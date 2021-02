Coppa Italia Femminile, il quadro delle semifinali: Juventus-Roma e Milan-Inter

La Roma Femminile strappa il pass per le semifinali di Coppa Italia. Dopo il quattro a zero rifilato all'andata alla Florentia San Gimignano, le ragazze di Bavagnoli si impongono anche nel match di ritorno con un perentorio sei a uno: in gol Andressa, Bonfantini(doppietta), Thomas, Serturini e Severini per le giallorosse, dell'ex Verona Sofia Cantore l'unica rete messa a segno dalle toscane. Roma che nel prossimo turno si contenderà un posto in finale con la Juventus. Dall'altra parte del tabellone ci sono le due milanesi: Milan ed Inter.