Coppa Italia femminile, l'Empoli elimina la viola e si regala la Roma. Juve-Milan l'altra semifinale

Nel fine settimana appena passato sono andati in scena i quarti di ritorno della Coppa Italia con una sola grande sorpresa arrivata nel derby toscano. L’Empoli infatti ha eliminato la Fiorentina sfiorando anche il colpaccio al Franchi. La squadra azzurra infatti si è portata avanti per 2-0 nei primi venti minuti grazie alla fiorentina doc, ed ex della gara, Isotta Nocchi e al gol di una Dompig in continua crescita. A nulla è servita la doppietta della solita Daniela Sabatino alle viola che continuano nella loro stagione nerissima con l’obiettivo Coppa Italia che sfuma e una posizione in classifica molto complicata e in piena zona retrocessione.

Tutto secondo le aspettative invece per il Milan e la Roma: le rossonere bissano il 4-1 dell’andata contro la Sampdoria con Miriam Longo, autrice di una doppietta sugli scudi, mentre la Roma batte per 2-1 un Como volenteroso che va anche in vantaggio grazie a Kubassova. Poi la solita Haavi e Pirone regalano il successo alle campionesse in carica.

Sfida molto equilibrata infine fra Juventus e Inter. Dopo l’1-1 dell’andata la squadra bianconera ci mette poco a mettere in discesa la gara grazie a un gol di Barbara Bonansea dopo un quarto d’ora. Ma poi non riesce a chiuderla tenendo in bilico la qualificazione fino all’ultimo contro un Inter che ci prova, ma non riesce a riaprire la gara salutando così in anticipo la competizione.

Ora per la Roma ci sarà la sfida, solo sulla carta semplice, contro l’Empoli in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone la Juventus sfiderà un’altra milanese come la squadra di Ganz che vuole regalarsi la seconda finale di fila e magari prendersi una rivincita sulla Roma nell’ultimo atto dopo la sconfitta della passata stagione.

Sabato 12 Febbraio

Fiorentina-Empoli 2-2 (andata 0-0)

13' Nocchi (E), 23' Dompig (E), 33' rig., 73' Sabatino (F)

Milan-Sampdoria 4-1 (andata 4-1)

2' Longo (M), 27' Adami (M), 46' Stapelfedt (M), 63' Helmvall (S), 76' Longo (M)

Domenica 13 Febbraio

Roma-Como 2-1 (andata 3-0)

6' Kubassova (C), 20' Haavi (R), 28' Pirone (R)

Juventus-Inter (andata 1-1) 1-0

14’ Bonansea

in neretto le squadre in semifinale