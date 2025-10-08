Coppa Italia, il calendario degli ottavi: quando gioca il Milan

Oggi alle 07:20News
di Francesco Finulli

La Lega Serie A ha definito date e orario degli ottavi di finale di Coppa Italia.

TUTTE LE DATE DI COPPA ITALIA

2/12/2025 Martedì 21.00 Juventus-Udinese

03/12/2025 Mercoledì 15.00 Atalanta-Genoa

03/12/2025 Mercoledì 18.00 Napoli-Cagliari

03/12/2025 Mercoledì 21.00 Inter-Venezia

04/12/2025 Giovedì 18.00 Bologna-Parma

04/12/2025 Giovedì 21.00 Lazio-Milan

13/01/2026 Martedì 21.00 Roma-Torino

27/01/2026 Martedì 21.00 Fiorentina-Como