Coppa Italia, una giornata a Gigio Donnarumma: salterà il derby ai quarti

Nel prossimo derby contro l'Inter, valido per i quarti di Coppa Italia, Stefano Pioli non potrà contare su Gigio Donnarumma: il Giudice Sportivo, espulso negli ottavi contro il Torino, ha infatti fermato per un turno il portiere milanista "per avere, al 27° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, quale calciatore in panchina, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara".