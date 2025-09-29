Corazzi: "Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi di Pirlo"
Emanuele Corazzi, nel suo editoriale su Cronache di Spogliatoio, ha parlato così del Milan elogiando la presenza di Luka Modric: "Il Milan non aveva un regista come Modric dai tempi di Pirlo. Ha l'attitudine del campione, è un esempio di professionalità, fa girare il Milan".
IL TABELLINO DI MILAN-NAPOLI
MILAN-NAPOLI 2-1
Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne su rigore (N)
LE FORMAZIONI
MILAN: Maignan; Tomori (80' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69' Athekame), Fofana (80' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59' Bartesaghi), Giménez (69' Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.
NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93' Gilmour); Politano (77' Lang), Anguissa, De Bruyne (73' Neres), McTominay (73' Elmas); Hojlund (73' Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.
Arbitro: Chiffi di Padova
Ammoniti: 90' Rabiot (M)
Espulsi: 57' Estupinan (M)
Recupero: 1' 1T, 7' 2T
