Coronavirus, contagio visoni: Svezia e Danimarca senza assi dalla Premier

(ANSA-AFP) - COPENAGHEN, 09 NOV - L'amichevole di mercoledì a Copenaghen fra Danimarca e Svezia sarà privata di tutti i nazionali che giocano in Premier League, a causa delle restrizioni del Regno Unito adottate dopo l'accertamento di una potenziale mutazione del virus nei visoni in Danimarca. "Abbiamo sette giocatori che devono rimanere in Inghilterra e ne abbiamo convocati altri nove per la partita contro la Svezia", ;;ha svelato la Federcalcio danese. La Federazione svedese aveva anche annunciato ieri che cinque nazionali non avrebbero potuto partecipare al match per gli stessi motivi. Sabato Londra ha annunciato che le persone provenienti dalla Danimarca ed entrano nel suo territorio sarebbero state costrette ad andare in isolamento. Per la parte danese saranno assenti Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Loessl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) e Pierre-Emile Hoejbjerg (Tottenhamn). Per gli svedesi Victor Lindeloef (Manchester United), Robin Olsen (Everton), Emil Krafth (Newcastle), Ken Sema (Watford) saranno privati ;;della selezione, così come Filip Helander, che gioca per i Glasgow Rangers (Scozia). "Se i giocatori devono osservare una quarantena di oltre cinque giorni, dopo il raduno della squadra, non vi è alcun obbligo per i club di rilasciare i giocatori", ha detto la Federazione svedese. D'altronde, "i club rilasciano i giocatori per le altre due partite, contro Croazia e Francia", il 14 e 17 novembre, si precisa. La mossa del Regno Unito ha seguito l'annuncio di Copenaghen della scorsa settimana di aver identificato una mutazione problematica del Coronavirus nel visone, che potrebbe minacciare l'efficacia di un futuro vaccino ed era stata rilevata in 12 casi umani risalenti al settembre. Le autorità avevano ordinato l'abbattimento di tutti questi mammiferi pelosi e chiuso l'accesso a una parte del nord-ovest del Paese. Anche la selezione danese è preoccupata per le prossime partite. La Danimarca incontrerà l'Islanda domenica a Copenaghen e il Belgio il 18 novembre per la Nations League. (ANSA-AFP).