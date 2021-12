Coronavirus, dal Portogallo: tutta la squadra del Tondela in isolamento

Dopo il Belenenses, il coronavirus colpisce ancora il calcio portoghese. L'intero gruppo squadra del Tondela, compreso lo staff tecnico, è in isolamento da ieri a causa di un focolaio scoppiato all'interno della formazione allenata da Pko Ayestaran, che era risultato positivo prima della sfida contro lo Sporting dell'ultimo weekend: "Il Tondela è al momento in attesa di maggiori informazioni dalle autorità sanitarie in merito allo svolgimento della gara del 13° turno, in programma sabato alle 15.30 contro il Moreirense", scrive il club in una nota.