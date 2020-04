Coronavirus, i numeri del Regno Unito: 759 morti e 4451 nuovi contagi

E' sempre più pesante il bilancio dell'emergenza Coronavirus in Inghilterra. Unito. Secondo i dati forniti dal Department of Health and Social Care, sono stati 759 i decessi riferibili al contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore: il totale dall’inizio della pandemia sale così a 18.100. È di 133.495 invece il totale dei casi Coronavirus confermati in UK, con un incremento giornaliero di 4.451 nuovi contagiati.