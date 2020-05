Coronavirus, prof. Caruso: "Isolato ceppo meno aggressivo, l'epidemia si attenua"

“Isolato in laboratorio un ceppo meno virulento”. In sostanza, il virus continua a circolare ma diventa meno aggressivo. L’annuncio arriva dal professor Arnaldo Caruso, direttore del laboratorio di Microbiologia degli Spedali Civili e presidente della Società italiana di virologia, sulle pagine del Corriere della Sera. “È normale - spiega - che segua questo percorso, essendo un virus respiratorio. Ma potrebbero volerci anni perché la variante meno aggressiva prenda il sopravvento. Tra dicembre e febbraio aspettiamoci un ritorno della forma che ha dominato sino a oggi”. Cautela tra i colleghi: “Servono dati su grandi numeri, non è detto che il virus sia cambiato”.