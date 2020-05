Coronavirus, Xi Jinping: "Se il vaccino sarà scoperto in Cina sarà un bene mondiale"

Intervenuto nella riunione virtuale dell'OMS, il presidente della Cina Xi Jinping ha parlato della situazione Coronavirus e della ricerca per il vaccino. Queste le sue parole: "Abbiamo condiviso l'esperienza sul controllo e le cure con il mondo senza riserve e abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per appoggiare e assistere i Paesi che ne avevano bisogno. Servirà un'indagine esaustiva e professionale sul Covid-19, ma solo quando l'emergenza sarà sotto controllo". Per quanto riguarda il vaccino, Xi Jinping ha detto che, qualora dovesse essere la Cina a scoprire il vaccino: "Ne farebbe un bene pubblico mondiale".