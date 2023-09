Corsa e fisicità: così il Milan esalta le qualità di Loftus-Cheek

Il Milan elogia così sui propri canali social la prestazione, da migliore in campo, del centrocampista inglese classe 97': più di 11 km percorsi ieri sera a Cagliari da parte di Ruben Loftus-Cheek, per un giocatore che fin dalle prime amichevoli estive ha saputo stupire tutti per forza fisica, qualità e senso di posizione in mezzo al campo.