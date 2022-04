CorSera - Al Ardhi e l'indizio social: arriva la conferma che si aprirà una nuova era

MilanNews.it

Come riporta il Corriere dell Sera nell'edizione di questa mattina in edicola, è bastato un tweet ("Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest'occasione") del presidente esecutivo di Investcorp, Mohammed Al Ardhi, per far capire che si aprirà una nuova era, con a capo il fondo arabo.