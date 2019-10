CorSera - Giampaolo elogia Piatek: ma aveva pensato di lasciarlo fuori

"Il Milan non può rinunciare a Piatek. Se non segna lui, chi lo fa?". Stavolta, in conferenza stampa, Marco Giampaolo ha usato parole dolci per il centravanti polacco, che di solito bacchetta davanti a tutti, sottolineandone più i difetti che i pregi. La verità - scrive il Corriere della Sera - è che aveva pensato sul serio di lasciarlo fuori. Poi ha cambiato idea. Perché nella notte della resa dei conti, un Pistolero è sempre meglio averlo dalla tua parte.