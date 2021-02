CorSera - Ibra al Festival: dal Milan filtra una serenità reale e non di facciata

Molti tifosi non hanno preso bene la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic come ospite fisso al prossimo Festival di Sanremo (dal 2 al 6 marzo). Dal Milan, al contrario, filtra una serenità reale e non di facciata: la professionalità dell'attaccante svedese è indiscutibile e quindi il club ha accettato senza grossi problemi l'accordo che il suo giocatore aveva preso con la Rai prima di firmare il rinnovo con la società di via Aldo Rossi. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.