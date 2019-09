Come di consueto, mister Giampaolo ha dato pochissime indicazioni sulla formazione che scenderà in campo contro la Fiorentina. Secondo il Corriere della Sera, Theo Hernandez e Ricardo Rodríguez sarebbero in ballottaggio per un posto sulla corsia mancina. Da quelle parti, infatti, ci sarà Chiesa e la sua velocità preoccupa. Sarà questa una delle chiavi del match.