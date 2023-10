CorSera - Milan, per evitare la crisi sarebbe prezioso anche il pareggio a Napoli

vedi letture

Due sconfitte consecutive per il Milan di Stefano Pioli, quelle con Napoli e PSG. I rossoneri, dunque, a Napoli dovranno dare segnali diversi da quelli mostrati nelle ultime due sfide. Il Corriere della Sera analizza la situazione della squadra di Pioli:

"Dopo le dolorose batoste contro Juventus e Psg, stasera a Napoli i rossoneri dovranno fare di tutto per evitare il tris di sconfitte (che significherebbe tris di vittorie per gli avversari) e spalancherebbe inevitabilmente la crisi. I tre punti in palio, dunque, rappresenterebbero un formidabile toccasana, ma la verità è che anche un pareggio sarebbe prezioso: prima di tutto, conta interrompere la striscia nera. Per la classifica, ma soprattutto per la testa: perdere toglie certezze".