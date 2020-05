CorSera - Milan, Scaroni e il possibile assist al "sacchiano" Rangnick

"Il Milan giocherà un calcio veloce, che non si vede in Italia". Lo ha dichiarato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, in una diretta social sul portale Olympialex. Una frase - scrive il Corriere della Sera - che in molti hanno collegato al futuro della panchina rossonera: è forse un assist al "sacchiano" Rangnick? Chissà... C’è da dire, però, che lo stesso Scaroni ha aggiunto: "Ora siamo felici con Pioli".