CorSera - Tonali in lacrime e pentito: vuole superare la ludopatia

vedi letture

Il Corriere della Sera ha raccontato oggi alcuni retroscena sulle ultime ore travagliate di Sandro Tonali. Dopo una notte insonne a Coverciano, il giocatore del Newcastle si è diretto a Milano dove si è ricongiunto con familiari e agenti, lasciandosi andare alla sfogo della tensione e alle lacrime. Secondo il retroscena del quotidiano generalista, Tonali avrebbe capito i suoi errori e si sarebbe mostrato incline ad accettare un aiuto, suggerito dai suoi procuratori, per superare la ludopatia. Il giocatore si sarebbe già anche messo a disposizione della FIGC per una serie di incontri per sensibilizzare i givani sui comportamenti da tenere ed evitare in questo senso.