CorSport - Milan, contro la Lazio potrebbe trovare spazio anche Pellegri

Contro la Lazio, magari per uno spezzone di gara, potrebbe esserci spazio anche per Pellegri. Lo riporta il Corriere dello Sport, che pone l'accento sul giovane attaccante del Milan, fresco di esclusione dalla lista Uefa. L'ex Genoa ha saltato la serata contro il Cagliari perché fuori forma, ma la partita con i biancocelesti lo coinvolgerà, se non altro come alternativa a uno tra Ibrahimovic e Rebic.