CorSport - Pioli sarà confermato con o senza Champions. Se la giocherà in casa dell'unica big che non ha ancora battuto 

Il Milan si giocherà la Champions in casa dell’unica big che Stefano Pioli non ha ancora battuto da quando allena i rossoneri. Contro l’Atalanta il tecnico milanista ha ottenuto una sonora sconfitta per 5-0, poi un pareggio e il ko per 3-0 nel match d’andata. Punterà anche su questo fattore Pioli, una motivazione in più per vincere a Bergamo, chiudere il cerchio dopo la rumorosa sconfitta nel dicembre del 2019 e trovare la sera giusta per regalare al Milan il ritorno in Champions. Non sarà missione semplice ma oltre al risultato si proverà ad evitare un altro record storico. Fino ad ora non era mai successo che una squadra campione d’inverno in Italia poi venisse esclusa dalle prime quattro posizioni della classifica. Sarebbe un altro schiaffo pesante da assorbire. Pioli d’altronde - come riporta il Corriere dello Sport - sarebbe confermato a prescindere dal risultato finale, come recentemente affermato in pubblico da Paolo Maldini, ma una riflessione sul crollo del 2021 verrà fatta ugualmente.