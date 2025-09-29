CorSport: "San Siro ai club: a guadagnarci è anche la città"

In merito alla questione stadio, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina: "San Siro ai club: a guadagnarci è anche la città". Oggi è il grande giorno del voto in Consiglio Comunale che dovrà decidere se approvare o meno la delibera per la cessione di San Siro a Milan e Inter. "Il dibattito del consiglio comunale di Milano sulla vendita di San Siro ha avuto toccato livelli francamente penosi. Sono state scatenate le argomentazioni più fantasiose, per sabotare un’operazione di cui i due club milanesi hanno estremo bisogno, ma da cui la città di Milano trarrebbe benefici non chiari solo a chi non voglia vederli" scrive Alessandro F. Giudice che poi continua: "Non è facile sapere come finirà la saga di San Siro, se prevarranno i contrari o se i due club potranno mettere mano a un investimento gigantesco che riqualificherebbe un intero quartiere. Certamente la levatura delle argomentazioni contrarie è bassa.

L’impressione è che alcuni scommettano che alla fine Milan e Inter non abbandoneranno Milano, accettando un progetto di ristrutturazione già da tempo scartato. Un azzardo mortale, in cui la posta in gioco è il rischio di lasciare Milano col cerino di un rudere inservibile e costoso in mano. Non sarebbe una fine gloriosa – anzi sicuramente lo sfregio definitivo – per uno stadio che tutti dicono di volere difendere ad ogni costo".

