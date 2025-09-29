CorSport: "San Siro ai club: a guadagnarci è anche la città"
In merito alla questione stadio, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina: "San Siro ai club: a guadagnarci è anche la città". Oggi è il grande giorno del voto in Consiglio Comunale che dovrà decidere se approvare o meno la delibera per la cessione di San Siro a Milan e Inter. "Il dibattito del consiglio comunale di Milano sulla vendita di San Siro ha avuto toccato livelli francamente penosi. Sono state scatenate le argomentazioni più fantasiose, per sabotare un’operazione di cui i due club milanesi hanno estremo bisogno, ma da cui la città di Milano trarrebbe benefici non chiari solo a chi non voglia vederli" scrive Alessandro F. Giudice che poi continua: "Non è facile sapere come finirà la saga di San Siro, se prevarranno i contrari o se i due club potranno mettere mano a un investimento gigantesco che riqualificherebbe un intero quartiere. Certamente la levatura delle argomentazioni contrarie è bassa.
L’impressione è che alcuni scommettano che alla fine Milan e Inter non abbandoneranno Milano, accettando un progetto di ristrutturazione già da tempo scartato. Un azzardo mortale, in cui la posta in gioco è il rischio di lasciare Milano col cerino di un rudere inservibile e costoso in mano. Non sarebbe una fine gloriosa – anzi sicuramente lo sfregio definitivo – per uno stadio che tutti dicono di volere difendere ad ogni costo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan