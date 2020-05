CorSport - Serie A, il calcio italiano guarda alla Germania e attende il via libera della Merkel

Cresce l'attesa in Germania per il via libera per la ripresa del campionato che dovrebbe arrivare oggi da parte di Angela Merkel. Una giornata che viene seguita con grande interesse anche da parte dei presidenti di Serie A e dalla politica italiana perché con il sì della Cancelliera, aumenterebbero immediatamente anche le possibilità di una ripresa anche in Italia. Intanto oggi Spadafora dovrà intervenire alla Camera e tornerà a parlare del calcio dopo le polemiche che lo hanno investito negli ultimi giorni per la sua intransigenza nei confronti del ritorno in campo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.