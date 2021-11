CorSport - Trattativa in corso per Kessie, ma il rinnovo è complicato

La trattativa è in corso, ma il rinnovo di Franck Kessie - scrive il Corriere dello Sport - è complicato. I dirigenti rossoneri hanno prolungato recentemente i contratto di Saelemaekers e Kjaer, ma con l’ivoriano non sarà così semplice. “Ne stiamo parlando da tanto - ha affermato ieri Paolo Maldini - ci sarà l'occasione di incontrarci per l'ennesima volta con il suo agente e decideremo in tutta serenità. Capisco il discorso dei soldi, ma non è la questione di Franck; siamo in Champions anche grazie a Donnarumma e Calhanoglu che hanno dimostrato grande professionalità fino alla fine”, ha sottolineato il responsabile dell’area tecnica del Milan.