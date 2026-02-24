Corvi-Loftus, Tommasi (AIA) a Open Var: "Dispiace ma è uno scontro totalmente fortuito"

vedi letture

Dino Tommasi, membro del CAN A-B, era la voce dell'AIA nella puntata odierna di Open Var su DAZN. Oltre all'episodio gol del Parma a San Siro, uno dei più discussi del weekend, durante la trasmissione ci si è concentrati anche sullo scontro Corvi-Loftus che ha portato alla frattura dell'osso alveolare e alla perdita di alcuni denti per il centrocampista rossonero, dopo pochi minuti di gioco e in area di rigore del Parma. In molti si sono chiesti se questo contatto non fosse sufficiente per pensare a un calcio di rigore. Tommasi derubrica tutto come scontro di gioco: anche se poi va ricordato che Piccinini ha inspiegabilmente fischiato fallo in attacco.

Le parole di Dino Tommasi sullo scontro Corvi-Loftus: "In questa situazione è sicuramente uno scontro di gioco fortuito, c'è il tentativo di Corvi di entrare sul pallone e il compagno lo anticipa. Ma la dinamica è uno scontro totalmente fortuito. Dispiace per Loftus-Cheek ma è una situazione calcisticamente regolare: Corvi prova a fare una parata e gli viene tolto il pallone dal proprio compagno. Uno scontro del tutto fortuito"