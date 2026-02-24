Inter, Chivu: "Se c'è una squadra che può ribaltarla, siamo noi. Ma non dobbiamo avere la disperazione di fare subito gol"

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - "Obbligo di provarci? No, abbiamo il dovere è diverso. Dobbiamo entrare in campo fiduciosi. Se c'è una squadra che può ribaltarla, è l'Inter. Ma non sarà semplice, non dobbiamo perdere equilibrio e fiducia". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt dopo la vittoria dei norvegesi per 3-1 all'andata.

"Una gara dura 100 minuti, a volte anche 120 più i rigori. Dobbiamo essere pronti dall'inizio. Non dobbiamo avere la disperazione di fare subito gol, per poi essere sorpresi da quello che non accade in campo. Dobbiamo gestire i momenti - ha aggiunto - Sapevamo che non sarebbe stato semplice in Norvegia, per il campo e il clima, purtroppo non siamo stati all'altezza in alcuni momenti e speriamo che non accada di nuovo". (ANSA).