Caos VAR, Tommasi però ammette: "Gol di Troilo regolare e su Loftus-Cheek scontro fortuito"

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Secondo il componente della Can Dino Tommasi, la rete di Troilo in Milan-Parma è "calcisticamente regolare. l'arbitro Piccinini fischia credendo quella di Valenti un'ostruzione, in realtà Valenti è fermo, non fa alcun movimento verso Maignan, a ostruirne l'uscita. Lui ha diritto in quel momento di posizionarsi lì". Parlando a Open Var - il format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione di Lega Serie A in esclusiva su Dazn ogni martedì pomeriggio -, Tommasi spiega che "l'on field review (Ofr) da questo punto di vista è corretta perché il fallo non c'è. Anche la situazione di Troilo è regolare, lui sul colpo di testa ruba il tempo a Bartesaghi".

Poi, sul contrasto tra il portiere Corvi e Loftus-Cheek, Tommasi parla di "uno scontro di gioco fortuito". "C'è il tentativo di Corvi di entrare sul pallone - afferma-, viene tolto il pallone dal compagno che lo respinge ma la dinamica calcistica è proprio quella, è uno scontro totalmente fortuito. Dispiace ovviamente molto per Loftus-Cheek, sono scontri di gioco ed è accaduto purtroppo a lui ma sicuramente, dal punto di vista calcistico, la situazione è regolare". (ANSA).